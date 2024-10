DAS soll der neue ManUnited-Coach werden

Der englische Rekordmeister Manchester United soll einen Nachfolger für Ex-Coach Erik ten Hag gefunden haben.

Die Trainer-Suche beim englischen Rekordmeister Manchester United hat ein schnelles Ende gefunden. Erst am Montag gaben die "Red Devils" bekannt von nun an getrennte Wege mit Coach Erik ten Hag zu gehen. 24 Stunden später soll bereits sein Nachfolger feststehen - und er hört nicht auf den Namen Ralf Rangnick. Für Sporting-Lissabon-Cheftrainer Rúben Amorim sollen die Engländer bereit sein tief in den Geldbeutel zu greifen.

10 Mio. Euro in Ausstiegsklausel verankert

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano bestätigte der portugiesische Top-Klub, dass ManU bereit dazu sei, die zehn Millionen Euro aus der Ausstiegsklausel zu blechen. Amorim selbst soll sich mit seinem neuen Arbeitgeber auch schon einig geworden sein. Am Dienstag (21.15 Uhr) soll der 39-Jährige gegen Nacional seine letzte Partie mit Sporting bestreiten. Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" sollen sich auch schon drei Abgeordnete des Premier-League-Klubs auf dem Weg nach Lissabon befinden, um in den nächsten Tagen alle Formalitäten abzuklären.

Während im EFL-Cup-Duell gegen Leicester am Mittwoch (20.45 Uhr) noch Interims-Coach Ruud van Nistelrooy an der ManU-Seitenlinie das Sagen hat, dürfte Amorim bereits am Sonntag (17.30 Uhr) im Liga-Spiel gegen Chelsea zum Einsatz kommen. Die Amorim-Lücke in Lissabon soll indes Joao Pereira füllen. Damit werden die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr auf die Insel von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (Dezember 2021 bis Mai 2022) entkräftet.

Red Devils statt Reds

Bereits nach dem Abgang von Jürgen Klopp im Sommer war Amorim häufig mit dessen Nachfolge beim FC Liverpool in Verbindung gebracht worden. Am Ende entschieden sich die Reds dann aber für den Niederländer Arne Slot. Der 39-Jährige, der als großes Trainertalent gilt, gewann in der vergangenen Saison seinen zweiten Meistertitel mit Sporting.