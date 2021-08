England-Star feiert Rekord mit seiner Pappfigur

Am Montag lud die englische Premier League zum Duell zwischen West Ham United und Leicester City. Die "Hammers" setzten sich zuhause mit 4:1 durch - ein West-Ham-Star anvancierte mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner.

Es war der Abend von Michail Antonio. Der 31-Jährige knipste im Finish gleich doppelt und sicherte seinem Klub somit sogar die Tabellenführung in England. Das musste gebührend gefeiert werden - schließlich war sein zweiter Treffer rekordwürdig.

Antonio rannte zur Ersatzbank und bekam dort eine riesige Pappfigur mit seinem Ebenbild überreicht. Dann folgte ein kurzer Walzer-Tanz mit sich selbst. „Wir haben uns Anfang der Woche unterhalten und ich habe gesagt: 'Weißt du, was die beste Feier wäre? Ein Tanz'“, sagte Antonio, der nun 51 Mal für die "Hammers" einnetzte und dadurch mit Paolo di Canio gleichzog.

Score the goal, make history, nail the celebration, get the film name wrong in the interview ????????‍♂️ Baby forgive me! #DirtyDancing4Life ????????????⚽️⚒ pic.twitter.com/W3f5xZlUMJ