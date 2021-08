Liverpool bindet Leistungsträger Robertson

Der FC Liverpool hat den Vertrag mit Abwehrspieler Andy Robertson verlängert.

Wie der Club von Trainer Jürgen Klopp am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der 27-jährige Kapitän der schottischen Fußball-Nationalmannschaft einen neuen langfristigen Vertrag in Anfield. Zur Laufzeit des Arbeitspapiers machten die Reds wie üblich keine Angabe. Laut dem Sender BBC soll sich Robertson, der 2017 von Hull City zu den Reds wechselte, bis 2026 gebunden haben.

Zuvor hatten in diesem Sommer bereits die Leistungsträger Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho und Alisson ihre Verträge in Liverpool verlängert. Klopps Team hatte die ersten beiden Spiele der Premier-League-Saison gewonnen und ist Tabellendritter. Robertson wird am 7. September die Schotten als Kapitän im WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Österreich anführen.