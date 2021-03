FC Liverpool steht vor Kader-Umbruch im Sommer

Der FC Liverpool steckt in einer tiefen Krise. Das Meisterrennen war schon lange vorbei, in der Champions League kämpft man noch. Klopp will im Sommer einen Umbruch starten.

Nach dem Champions-League-Sieg 2019 und der sensationellen Meisterschaft 2020 läuft Liverpool in dieser Saison seinen Ansprüchen hinterher. Die Kampf um den Meisterteller ist abgehackt, im nationalen Pokal ist man in der vierten Runde an Manchester United gescheitert. Einzig die Champions League könne man noch gewinnen. Im Viertelfinale muss die Klopp-Truppe gegen Real Madrid ran. Ein Kader-Umbruch im Sommer muss her! Laut dem englischen Medium „Mirror“ stehen die ersten Streichkandidaten schon fest: Divock Origi (25), Xherdan Shaqiri (29) und Alex Oxlade-Chamberlain (27). © Getty Origi (Vertrag bis 2024), der Liverpool damals sensationell zum CL-Titel schoss, hält aktuell nur bei einem Saisontor. Oxlade-Chamberlain (Vertrag bis 2023) war einst Klopps großer Wunschspieler. 2017 holte er ihn für 38 Mio. Euro nach Liverpool. Doch der Mittelfeld-Star hatte mit mehrere Knie-Verletzungen zu kämpfen. In der Liga kam er bisher nur auf 9 Einsätze. Auch Ex-Bayern-Profi Shaqiri (Vertrag bis 2023) ist nur noch Bankdrücker und kann sich einen neuen Verein suchen. Laut dem „Independent“ soll das Trio aber nur der Anfang sein. Die englische Zeitung berichtet, dass der Abgang von weiteren Profis vorbereitet wird. Wijnaldum zum FC Barcelona Zudem muss Jürgen Klopp wohl auf eine echte Mittelfeld-Stütze verzichten. Georginio Wijnaldum (30) wird den FC Liverpool laut der „Times“ im Sommer verlassen. Dem wertvollsten (im Sommer) ablösefreien Mittelfeldspieler der Welt zieht es zum FC Barcelona, wo er bereits einen Vorvertrag unterzeichnet haben soll. Der Kontrakt des Niederländers, der 2016 für 27,5 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United kam, endet am 30. Juni – Eine Vertragsverlängerung hätten sich aber beide Parteien vorstellen können. © Getty „Es hängt immer von der Situation ab, aber ich wäre am Boden zerstört, wenn ich nicht mehr für dieses Team spielen würde – das ist sicher“, sagte Wijnaldum jüngst. „Ich wäre glücklich, wenn er bleibt“, sagte Klopp. „Er spielte immer gut, deswegen kommt er so oft zum Einsatz und er hat auf vielen verschiedenen Positionen gespielt.“ Der Mittelfeldalrounder kommt bisher auf 226 Einsätze für die "Reds". Eine Gehaltseinigung für einen neuen Vertrag kam wohl nicht zustande. Wijnaldum verdient aktuell rund 5 Mio. Euro pro Saison. Für das wiedererstarkte Barça mit dem frischgewählten Präsidenten Joan Laporta wäre es der erste Top-Transfer für die Saison 2021/22.