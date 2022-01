Fix: Man City angelt sich Alvarez aus Argentinien

Der englische Fußball-Premier-League-Club Liverpool hat am Sonntag die Verpflichtung des Kolumbianers Luis Diaz vermeldet.

Der 25-jährige Offensivspieler kommt um 45 Millionen Euro vom FC Porto, die Ablöse könnte sich aufgrund diverser Klauseln noch auf bis zu 60 Millionen Euro erhöhen. Über die Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht. Es handle sich um einen "langfristigen" Kontrakt, teilte Liverpool mit.

Auch Manchester City rüstet im Angriff nach, voraussichtlich ab Sommer stürmt der bald 22-jährige Julian Alvarez von River Plate für den Meister. Das bestätigte am Sonntag der Präsident des Traditionsclubs aus Buenos Aires, Jorge Brito, gegenüber Fox Sports. Demnach sei man sich City über den Verkauf einig, Englands Tabellenführer soll umgerechnet rund 23,3 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Bis Sommer kickt der vierfache argentinische Teamspieler allerdings noch auf Leihbasis in der Heimat. Sollte River Plate in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, die späteren Turnierphasen erreichen, verfügt der Verein laut Brito zudem über eine Klausel, gemäß der Alvarez auch in der zweiten Saisonhälfte noch beim Club verbleiben könnte.