Glasner will City einzigen Titel der Saison wegschnappen

Am Samstag (15.30 Uhr, live DAZN) stehen sich Crystal Palace und Manchester City im FA-Cup-Finale gegenüber.

„Wir haben gezeigt, dass wir gegen jedes Team der Welt bestehen können, wenn wir unsere Topleistung zeigen.“ Scheint so, als würde Coach Oliver Glasner keine Angst davor zu haben, wenn sein Team Crystal Palace am Samstag (15.30Uhr, live DAZN) Manchester City im FA-Cup-Finale gegenübersteht. Seit bereits fünf Pflichtspielen sind die “Eagles“ nun schon ungeschlagen. Das jüngste Highlight: Ein 2:0-Triumph gegen Stadtrivalen Tottenham.

Glasner freut sich auf Stimmung im Wembley

Vor allem mit diesem Sieg konnten die Londoner zuletzt eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein tanken. „Wenn man Ergebnisse liefert, gute Leistungen zeigt, Tore schießt, Chancen kreiert, jetzt auch wieder zu Null spielt – dann gibt das Vertrauen und Überzeugung für das Finale“, erklärte Glasner, der im finalen Pokalduell eine Mega-Stimmung erwartet. „Die Atmosphäre im Wembley wird noch besser als heute. Die Hälfte des Stadions werden Crystal-Palace-Fans sein, ich freue mich wirklich darauf.“

ManCity will titellose Saison verhindern

Während auf der einen Seite der österreichische Glasner für seine Leistungen in dieser Saison gefeiert wird, hat der Coach des Rivalen aus Manchester einige herausfordernde Monate hinter sich. Pep Guardiola und die Citizens mussten in der aktuellen Spielzeit einige Rückschläge hinnehmen. So durfte zur Abwechslung einmal Liverpool über den Meistertitel jubeln anstatt des „Serientäters“ ManCity (vier Jahre in Folge). Indes befindet sich die Guardiola-Truppe in der Tabelle auf Rang vier.

Darüber hinaus schaffte man es in der Champions League nicht einmal unter die Top 16. Das Finale am Samstag ist somit die letzte Chance für Phil Foden und Co., eine titellose Saison zu verhindern. Im vergangenen Jahr ging das Pokalendspiel weniger erfreulich für City aus – Stadtrivale Manchester United holte damals den Titel.