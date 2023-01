Haaland verhilft City mit viertem Premier-League-Hattrick zu Sieg

Erling Haaland hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League wieder seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis gestellt.

Der Norweger erzielte beim 3:0-Heimsieg von Manchester City über die Wolverhampton Wanderers alle drei Tore für den Meister und hält damit nach 19 Liga-Saisoneinsätzen bei 25 Treffern. City kam zumindest für wenige Stunden bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Arsenal heran, der ab 17.30 Uhr Manchester United empfängt.

Haaland war zunächst per Kopf nach Flanke von Kevin de Bruyne erfolgreich (40.). Danach versenkte er einen Elfmeter (50.), ehe der 22-Jährige nach Fehler von Wolves-Goalie Jose Sa und uneigennütziger Vorarbeit von Riyad Mahrez nur noch einschieben musste (54.) und nach einer Stunde ausgetauscht wurde.

Mit dem 25. Saisontreffer überholt der Norweger bereits im Jänner den Vorjahres-Torschützenkönig Mo Salah, der so wie Tottenham-Spieler Heung-min Son 23 Tore in der gesamten Saison erzielte. Inzwischen hält der 22-Jährige auch bei einem Hattrick mehr als Cristiano Ronaldo, welcher in seiner Premier-League-Zeit drei Hattricks verbuchen konnte.

Erling Haaland already has more career Premier League hat tricks than Cristiano Ronaldo...



IT'S ONLY JANUARY IN HIS FIRST-EVER PREMIER LEAGUE SEASON ???? pic.twitter.com/HlyutEWJr3 — ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2023

Kein Erfolgserlebnis gab es für Haalands früheren Salzburg-Kollegen Maximilian Wöber. Der Verteidiger holte mit Leeds United vor eigenem Publikum gegen Brentford ein 0:0 und spielte dabei in der Innenverteidigung durch. Für Wöber, der seine am Donnerstag im FA-Cup gegen Cardiff City erlittene Blessur schnell überwand, war es das erste Premier-League-Match in der Start-Elf.