Cristiano Ronaldo will Manchester United retten

Wüsten-Star Cristiano Ronaldo persönlich kündigt eine Riesen-Sensation an, wie er Krisen-Klub Manchester United retten will.

Manchester United steckt in der Mega-Krise. 2013 konnte man zuletzt den Titel in der Premier League gewinnen und auch heuer dürfte es zum zwölften Mal in Folge nichts mit dem großen Traum werden. Nach einer bitteren Niederlage am Boxing Day rutschte man in der Tabelle auf Rang 14 ab und liegt nur noch acht Punkte hinter den Abstiegsrängen. Auch unter Neo-Coach Ruben Amorim läuft es nicht nach Wunsch. Fünf der letzten zehn Spiele gingen verloren, jetzt schaltet sich auch Vereinslegende Cristiano Ronaldo ein.

CR7 gelang bei den "Red Devils" von 2003 bis 2009 der Durchbruch zu einem der besten Fußballer aller Zeiten. Nach Stationen bei Real Madrid und Juventus Turin kehrte der mittlerweile 39-Jährige für zwei weitere Spielzeiten zurück in das "Theatre of Dreams", ehe sein umstrittener Wechsel nach Saudi-Arabien über die Bühne ging. Der Abschied aus Manchester war damals allerdings nicht im Guten. Denn in einem Interview holte Ronaldo zum Rundumschlag aus. Vor allem auf den damaligen Coach Erik ten Hag ließ der Superstar kein gutes Haar. Doch der ist nicht mehr im Old Trafford tätig.

© Getty ×

Stattdessen hat Amorim das Sagen, der im Herbst von Ronaldos Jugendverein Sporting Lissabon verpflichtet wurde. Auch die Besitzer haben sich seitdem gewechselt. Sir Jim Ratcliffe ist der neue starke Mann in der britischen Arbeiterstadt und hat die unbeliebte Glazer-Familie abgelöst.

© Getty ×

Ronaldo will alles umkrempeln

Im Rahmen der Globe Soccer Awards sprach CR7 das aus, was viele Fans schon lange fordern. Bei Manchester United muss man grundlegende Dinge ändern. Nur damit könnte der Verein laut des fünfmaligen Weltfußballers "zu altem Ruhm zurückkehren".

Dabei spart der Portugiese nicht an Kritik: "Sie brauchen, das habe ich schon vor anderthalb Jahren gesagt, und ich werde es weiterhin sagen: Das Problem sind nicht die Trainer, es ist wie... Ich nenne immer dieses Beispiel... es ist wie ein Aquarium. Wenn man den Fisch drinnen hat und er ist krank und man nimmt ihn heraus und behebt das Problem und setzt ihn wieder in ein Aquarium, dann wird er wieder krank."

Schon vor seinem Abflug in die Wüste bemängelte Ronaldo die Zustände im Norden Englands. Damals meinte der Verein, dass sich seit seinem ersten Abgang nichts am Vereinsgelände geändert habe.

© Getty ×

CR7 mit Mega-Ansage

Ronaldo wies nicht nur auf die Probleme hin, die seiner Meinung nach die Stagnation des Vereins in den letzten Jahren verursacht haben, sondern stellte auch die kühne Behauptung auf, dass er persönlich die Probleme beheben könnte.

Dazu schießt er auch noch eine Monster-Ansage nach: "Wenn ich der Besitzer des Klubs sein werde, werde ich die Dinge klarstellen und die Dinge, die dort schlecht sind, korrigieren." Genug Geld dürfte er aber nicht haben. Denn laut aktueller Schätzung soll sein Vermögen 650 Millionen Euro betragen. RatciffeRatcliffe hat bei seiner Übernahme 300 Millionen Dollar für den Traditionsverein hingeblättert.

Was aber klar ist: Cristiano Ronaldo trägt Manchester United noch immer im Herzen und schließt nicht aus, dass er eines Tages ein drittes Mal nach England zurückkehren wird.