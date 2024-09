Hammer-Gerücht um Pep Guardiola (53)

Engländer berichten über eine wahre Trainer-Sensation.

Seit bereits acht Jahren betreut Pep Guardiola überaus erfolgreich Manchester City - nach dieser Saison läuft sein Vertrag allerdings aus. Zuletzt wurde immer wieder über einen Abschied spekuliert, eine Entscheidung soll aber noch nicht getroffen worden sein.

Der britische „Telegraph“ bringt den Star-Trainer nun aber bereits mit einem neuen Job in Verbindung. Einem Bericht zufolge versucht der englische Verband, Guardiola als neuen Teamchef zu verpflichten. Bei den Three Lions ist nach dem Aus von Langzeit-Trainer Gareth Southgate derzeit Lee Carsley interimistisch im Amt, die Verantwortlichen suchen aber noch nach einer langfristigen Lösung. Guardiola soll dabei der absolute Wunschkandidat sein, daneben werden auch Ex-Chelsea-Trainer Graham Potter, Newcastle-Coach Eddie Howe und Chelsea-Legende Frank Lampard genannt.

Der Job als englischer Teamchef könnte für Guardiola durchaus reizvoll sein. Der Star-Trainer hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er eines Tages eine Nationalmannschaft bei einem großen Turnier betreuen will. Mit England hätte er bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gute Chancen, den Titel zu holen. Offen bleibt, ob der 53-Jährige nach neun intensiven Saisonen mit ManCity gleich eine neue Mannschaft betreuen will. Möglich, dass Guardiola wie Jürgen Klopp lieber eine Auszeit einlegt.