Hasenhüttl-Klub jagt LASK-Rakete

Husein Balic vom LASK hat mit seinen Leistungen das Interesse englischer Klubs geweckt.

Geht der rasante Aufstieg von Husein Balic weiter? Laut der englischen "Daily Mail" könnte dem LASK im Winter der schnelle Außenspieler abhanden kommen. Ausgerechnet Premier-League-Klub Southampton FC, mit Trainer Ralph Hasenhüttl, zeigt Interesse an einer Verpflichtung.

Balic war erst im Jänner 2020 vom SKN St. Pölten zu den Linzern gewechselt und konnte seither voll überzeugen. Der Rechtsfuß glänzt mit Schnelligkeit und Dynamik. Dazu zeigt er sich in der laufenden Saison äußerst treffsicher und hat bereits fünf Tore erzielt.

Doch Southampton ist nicht der einzige England-Klub der an Balic dran ist. Championship-Klub Brentford mischt ebenso mit.

Als Ablösesumme werden 2,8 Mio Euro kolportiert. Ein sattes Plus für den LASK, der erst im Winter 2020 etwa eine Million Euro für Balic an St. Pölten überwiesen hatte. Auch der LASK muss fehlende Zuschauereinnahmen kompensieren und könnte die Millionen gut gebrauchen. Doch sportlich ist der Flügelflitzer ein echter Gewinn und trägt seinen Anteil zum derzeitigen Erfolgslauf der Linzer bei. Dazu kommt, dass Mittelstürmer Marko Raguz verletzt ausfällt und man auf einen Schlüsselspieler in der Offensive nicht so einfach verzichten kann.

Sollte die gebotene Ablöse etwas steigen, würden aber wohl der LASK, als auch Balic einem Winter-Transfer zustimmen.