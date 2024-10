Liverpool weiter einen Punkt vor Arsenal und ManCity

Reds mit 1:0-Arbeitssieg gegen Glasner-Team Crystal Palace - Gunners und City mit Heimsiegen nach Rückstand

Liverpool liegt in der englischen Fußball-Premier-League weiter voran. Die Reds setzten sich am Samstag bei Oliver Glasners Crystal Palace mit 1:0 (1:0) durch. In sieben Ligaspielen unter Klopp-Nachfolger Arne Slot gab Liverpool nur einmal (0:1 gegen Nottingham Forest) Punkte ab. Der Vorsprung auf Manchester City und Arsenal beträgt einen Punkt. Die beiden Verfolger feierten Heimsiege nach Rückstand. Arsenal besiegte Southampton mit 3:1, City das formstarke Fulham mit 3:2.

In London glich Kai Havertz (58.) die Gästeführung durch Cameron Archer (55.) rasch aus. Gabriel Martinelli gelang acht Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1. Bei beiden Arsenal-Toren assistierte Bukayo Saka, der englische Teamspieler veredelte seine starke Performance mit dem Endstand (88.).

Beim hart erkämpften City-Sieg erzielte der Rodri-Ersatz Mateo Kovacic einen Doppelpack (32., 47.). Der Außenseiter fand eine Reihe guter Chancen vor und ging durch einen Genieblitz in Front (26.). Raul Gimenez setzte Andreas Pereira im Zentrum mit einem sehenswerten Fersler-Pass in Szene. Kurz nachdem Adama Traoré im Konter seinen ersten von drei Hochkarätern ausließ (29.), glich Kovacic aus. Nach dem 3:1 von Joker Jeremy Doku (82.) sorgte Ricardo Muniz (88.) noch für ein heißes Finish. City blieb im 50. Heimspiel in Folge unter Pep Guardiola unbesiegt.

Glasner weiter sieglos

Crystal Palace ist weiter sieglos. Mit nur drei Punkten liegen die Eagles von Trainer Glasner auf einem Abstiegsrang. Ein Tor von Diogo Jota, der nach Hereingabe von Cody Gakpo aus kurzer Distanz traf (9.), machte in Südlondon den Unterschied. Die Gastgeber schnupperten in der zweiten Hälfte am Ausgleich, Liverpools Alisson war gleichzeitig ein sicherer Rückhalt. Der brasilianische Goalie musste im Finish mit einer erneuten Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Vitezslav Jaros, im Frühjahr bei Österreichs Meister Sturm Graz im Tor, ersetzte ihn.

Glasner hatte sein bisher einziges Duell mit Liverpool im April auswärts an der Anfield Road mit 1:0 gewonnen. In dieser Saison hakt es aber vor allem in der Offensive. In sieben Spielen gelangen nur fünf Tore.