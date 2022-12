Manchester City-Star kehrt übergewichtig zurück

Kalvin Phillips von Manchester City scheint sich nach dem WM-Aus in der Vorweihnachtszeit ein wenig gegönnt zu haben. Das schmeckt Cheftrainer Pep Guadiola aber garnicht. Der City-Star schaffte es nicht in den Kader im League-Cup gegen den FC Liverpool. Der Grund? Phillips kam übergewichtig zurück.

"Er ist nicht verletzt - er kam mit Übergewicht zurück. Ich weiß nicht, warum. Er kam nicht in der Verfassung zu uns zurück, um zu spielen", sagte City-Coach Pep Guardiola. Philipps wurde erst kurz vor WM-Start wieder fit. Zuvor plagte ihn eine Schulterverletzung. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam der 27-Jährige bei den Three Lions zu zwei Kurzeinsätzen.

Am Mittwoch geht es für die Skyblues zu Phillips' Ex-Club Leeds United. "Wenn er bereit ist, wird er spielen, weil wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn sehr", erklärte Guardiola, der sich seinen Spieler noch zu einem Vier-Augen-Gespräch vorknöpfen wird.