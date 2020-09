Die Hoffnungen von Manchester City in der englischen Premier League haben früh einen Dämpfer erhalten.

Manchester - In der dritten Runde musste sich das Team von Trainer Pep Guardiola am Sonntag zu Hause Leicester 2:5 geschlagen geben. Allein drei Treffer, darunter zwei Elfmeter, erzielte Goalgetter Jamie Vardy. Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs wurde bei den "Foxes" in der 80. Minute für Jonny Evans eingetauscht.