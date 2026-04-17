ManCity jagt Arsenal im Premier League Kracher

In der Premier League brennt der Baum. Tabellenführer Arsenal gastiert beim eiskalten Verfolger Manchester City. Es geht um alles: Vorentscheidung für die Gunners oder das nächste City-Wunder.

Manchester City empfängt den Spitzenreiter Arsenal am Sonntag (17:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Etihad Stadium zum absoluten Gipfeltreffen. Die Ausgangslage ist elektrisierend: City liegt bei einem Spiel weniger zwar sechs Punkte zurück, strotzt aber vor Selbstvertrauen. Pep Guardiola weiß genau, dass sein Team Blut geleckt hat und den Druck auf die Londoner massiv erhöht.

Nervenschlacht um die englische Krone

Arsenal wirkt kurz vor dem Ziel wie gelähmt und droht zum vierten Mal in Folge nur Zweiter zu werden. Die jüngsten Pleiten gegen Bournemouth und im FA-Cup gegen Southampton nähren die Zweifel am ersten Titel seit 22 Jahren. Pep Guardiola stapelt dennoch tief und erinnert seine Stars daran, dass es am Ende nur ein Fußballspiel ist, bei dem man kühlen Kopf bewahren muss.

Personalsorgen bei den Gunners

Mikel Arteta muss im Kracher auf zwei absolute Stützen verzichten: Bukayo Saka und Mikel Merino fallen verletzt aus. Trotzdem gibt sich der Arsenal-Coach kämpferisch und will in Manchester voll auf Sieg spielen, anstatt auf ein Remis zu spekulieren. Die Erinnerungen an 2023 schmerzen jedoch, als City die Gunners im Saisonfinish noch mit einem 4:1-Heimsieg vom Thron stieß.

Glasner hofft auf Europa-Wunder

Auch abseits des Titelrennens ist in England mächtig Feuer drin. Oliver Glasner schielt mit Crystal Palace noch auf die internationalen Plätze und trifft am Montag auf West Ham. Währenddessen herrscht bei Tottenham nackte Panik: Die Spurs sind seit 14 Spielen sieglos und stehen auf Tabellenplatz 18 vor dem ersten Abstieg seit fast 50 Jahren.

Das Schicksal der Premier League entscheidet sich wohl in diesem direkten Duell. Während City auf die Routine und Heimstärke setzt, kämpft Arsenal gegen die eigenen Dämonen und eine schwarze Serie von elf Jahren ohne Auswärtssieg bei den Citizens.