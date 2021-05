ManUnited-Fans blockieren Liverpool-Bus

Autos bremsten das Fahrzeug auf dem Weg zum Stadion Old Trafford in Manchester vorübergehend aus, wie Bilder in sozialen Netzwerken am Donnerstag zeigten. Ob die Mannschaft und Trainer Jürgen Klopp in dem Bus saßen, war zunächst unklar. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, konnte der Bus nach einer Unterbrechung weiterfahren.

Das Team von Manchester United war aus Sicherheitsgründen bereits sechs Stunden vor Spielbeginn im Stadion angekommen. Das Spiel war am 2. Mai abgesagt worden, nachdem Fans aus Protest gegen die Clubbesitzer von Rekordmeister Manchester United auf das Spielfeld gelangt waren. Vor dem Stadion demonstrierten Tausende gegen die Eigentümer. Auch am Donnerstag gab es rund um das Stadion Proteste.

There is another bus at team hotel but this is official one (and the tyres have just been let down) pic.twitter.com/w7CeeEXV06