× Nach Fast-Prügelei mit Tuchel: Conte legt nach

London. Das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Tottenham Hotspur war packend - doch so richtig spektakulär wurde es erst nach dem Abpfiff, als die Trainer Thomas Tuchel und Antonio Conte aneinander gerieten. Der abschließende Händedruck wurde zum Kräftemessen und artete beinahe in eine Schlägerei aus. Beide sahen daraufhin die Rote Karte.

Zweimal ging Chelsea im Londoner Derby beim 2:2 gegen Tottenham in Führung, zweimal konnte Tottenham ausgleichen, das zweite Mal in der 96. Minute durch Harry Kane.

"Ich habe gedacht, dass man sich in die Augen schaut, wenn wir uns die Hände schütteln, aber er hatte eine andere Meinung", sagte Tuchel mit leicht zittriger Stimme über den Auslöser des Tumults nach dem Abpfiff bei Sky Sports. Dass beide Rot sahen, sei aber "nicht notwendig" gewesen. "Aber viele Dinge waren heute nicht notwendig. Eine weitere schlechte Entscheidung des Schiedsrichters." Die Trainer waren schon in der 68. Minute nach dem 1:1 ein erstes Mal aneinander geraten und verwarnt worden.

Conte wollte die Szene nach Schlusspfiff "nicht kommentieren". Sollte es ein Problem mit dem deutschen Trainer geben, "ist es eines zwischen ihm und mir", betonte der impulsive Italiener, "und niemand anderem". Schon während der Partie waren Tuchel und Conte aneinander geraten und wurden verwarnt. Er habe "kein Problem" mit Conte und würde ihm auch wieder die Hand geben, meinte Tuchel: "Es ging um zwei Männer, zwei Wettbewerber - nichts Schlimmes ist passiert."



In der Nacht auf Montag legte Conte dann auf Instagram noch einmal nach. „Zum Glück hab ich dich nicht gesehen. Dich stolpern zu lassen, wäre hochverdient gewesen."

…red card on the pitch but still valid on social media.



Antonio Conte’s late night message to Tuchel on Instagram ????⤵️ pic.twitter.com/lmYFxDEuKR