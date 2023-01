Nächste Klatsche für Klopp im Pokal

Für Liverpool hat es in einer enttäuschenden Fußball-Saison den nächsten Rückschlag gesetzt.

Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp verlor in der 4. Runde des FA-Cups am Sonntag als Titelverteidiger auswärts gegen den Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion nach 1:0-Führung mit 1:2. Der Japaner Kaoru Mitoma schoss die Hausherren mit seinem Tor in der 92. Minute ins Achtelfinale. Bei Brighton hatten die "Reds" vor zwei Wochen auch in der Liga eine Niederlage (0:3) kassiert.

Geht man nach der Tabelle, so kam der Sieg nicht überraschend, Brighton ist da aktuell Sechster, Liverpool zwei Zähler dahinter nur Neunter. Liverpools einziger Treffer ging auf das Konto von Harvey Elliott (30.), nur neun Minuten später sorgte Lewis Dunk (39.) für den Ausgleich.