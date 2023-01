Klopp mit Liverpool 'am Tiefpunkt'

So frustriert hat sich Jürgen Klopp lange nicht gezeigt. Nach der 0:3-Pleite seines Liverpool FC bei Brighton & Hove Albion sprach der Fußball-Coach von einem persönlichen Tiefpunkt und fand deutliche Worte.

"Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern", resümierte Klopp am Samstagabend. "Ich kann mich ehrlich nicht erinnern und ich meine alle Spiele, nicht bloß Liverpool. Das macht es im Moment zu einem echten Tiefpunkt." Tatsächlich haben die "Reds" in dieser Saison weniger Tore erzielt, mehr Gegentore kassiert und weniger Punkte geholt als zum jeweils gleichen Zeitpunkt in den vorigen Spielzeiten unter Klopp, der seit Oktober 2015 im Amt ist. "Das Personal ist dasselbe, aber diese Liverpool-Mannschaft ist nur noch äußerlich die, die vor Kurzem alle vier Trophäen gejagt hat", urteilte die britische Zeitung "Telegraph". Der "Guardian" sprach sogar schon vom "Ende einer Ära".

Dass Topstars wie Virgil van Dijk, Luis Diaz, Diogo Jota und andere Spieler verletzt fehlten, wollte selbst Klopp nicht als Ausrede gelten lassen. "Ja, wir haben Verletzungsprobleme und all so was, aber hört mal: Die Mannschaft, die wir heute aufgestellt haben, war absolut keine schlechte - echt nicht", stellte Klopp fest. "Was wir daraus gemacht haben, war schlecht. Das ist die Wahrheit." In Brighton hatte Liverpool alles vermissen lassen, was man von einem Team erwartet, das in der Vorsaison bis zuletzt um vier Titel mitspielte - und den FA Cup und den Ligacup gewann. Auf die Frage, was in Brighton schiefging, hatte auch Liverpool-Kapitän Jordan Henderson nur eine Antwort: "Alles", sagte er BBC Sport.

Liverpool auf Platz 9 abgerutscht

Nach der torlosen ersten Hälfte leitete Doppeltorschütze Solly March (46./53. Minute) den Brighton-Sieg ein. "Nachdem wir 0:1 zurücklagen, war schon klar, dass ein Team bereit ist, ein richtig gutes Spiel zu machen", gab Klopp zu, "während das andere eher mit sich selbst kämpft, um irgendwas hinzubekommen." Auch die Einwechslung von vier frischen Profis auf einmal erzielte keinerlei Wirkung. Danny Wellbeck (81.) machte schließlich alles klar für die Gastgeber.

Nachdem Liverpool zuvor schon bei Brentford mit 1:3 verloren hatte, rutschte Klopps Team in der Premier-League-Tabelle auf den neunten Platz - hinter Brighton (7. Platz) und Brentford (8.) - ab. Die von Arsenal angeführte Ligaspitze ist meilenweit entfernt, selbst die Champions-League-Plätze drohen in dieser Form für Klopps Schützlinge außer Reichweite zu geraten. In der aktuellen Verfassung kann sich Liverpool gegen Real Madrid im Achtelfinale der Königsklasse nur wenig Hoffnungen machen. Im Ligacup sind die "Reds" schon aus dem Rennen. Am Dienstag droht bei den Wolverhampton Wanderers im Wiederholungsspiel im FA-Cup schon der nächste Dämpfer.