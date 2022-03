Rooney packt über Ex-Mitspieler aus

Ex-ManUnited-Star Wayne Rooney rechnet mit seine ehemaligen Mitspieler Cristiano Ronaldo und Rio Ferdinand ab.

Als Trainer steht Wayne Rooney (36) aktuell bei England-Zweitligist Derby County unter Vertrag. Die meisten Fans verbinden den Ex-Stürmer aber immer noch mit seiner großartigen Zeit bei Manchester United (2004-2017). Dort spielte er mit den besten Kickern der Welt zusammen, fünf Jahre davon mit Superstar Cristiano Ronaldo (37).

"Er war so gut, aber gleichzeitig auch so unglaublich nervig", scherzte Rooney nun auf einem Dinner-Event in Manchester. "Wahrscheinlich ist er heute nicht mehr ganz so gut – aber immer noch genauso nervig."

Erinnerungen an Duell gegen Ronaldo

Der ehemalige Stürmer sprach noch einmal über eine viel diskutierte Szene der WM 2006, als Rooney im Viertelfinale gegen Portugal mit Rot vom Feld geflogen war, Ronaldo den Platzverweis mit übertriebener Theatralik vor den Augen des Schiedsrichters provoziert hatte. "Er mag das Schauspielern", grinste Rooney und machte deutlich, dass der Zwist, den auch die Medien seinerzeit immer wieder aufleben ließen, längst beigelegt ist.

Meinung zu Ferdinand

Auch der heutige TV-Experte Rio Ferdinand (43) bekam sein Fett weg. Dieser sei "ein Top-Spieler, aber arrogant" gewesen. Rooney: "Ich sagte zu ihm: 'Mach Deinen Job und gib mir den Ball oder gib Cristiano den Ball. Blödel nicht herum und mach keine Kunststücke.' Rio ist ein Top-Typ, aber manchmal vergaß, dass er Abwehrspieler ist."

Das heutige Verhältnis zu seinen Ex-Mitspielern sei aber völlig unproblematisch. Dass der raue Ton auf dem Platz nichts mit der gegenseitigen Wertschätzung zu tun hatte, zeigte Rooney noch einmal an der Beziehung zu Ronaldo auf. "Ich bin Engländer, er Portugiese. Wenn wir gegeneinander spielen, interessiert er mich einen Sch***, weil er da nicht mein Teamkollege ist. Nach dem Spiel sind wir es aber wieder, und dann ist auch alles okay."