Sabitzer siegt mit ManUnited im Österreicher-Duell

Sabitzer empfängt Wöber im Old Trafford In der englischen Fußball-Premier-League steigt am Mittwoch ein Duell zweier ÖFB-Teamspieler. Marcel Sabitzers Manchester United trifft daheim auf Maximilian Wöbers Leeds United und würde mit einem Sieg bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Arsenal heranrücken.