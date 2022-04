Schock um ManU-Superstar

Der Manchester United-Star Bruno Fernandes wurde offenbar ein einen Autounfall verwickelt – der Portugiese kam jedoch glimpflich davon.

Wie die Nachrichtenagentur PA berichtet, ist ManU-Star Bruno Fernandes am Ostersonntag in einen Autounfall verwickelt worden. Der Portugiese war mit seinem Wagen zum Training unterwegs, als er in ein anderes Auto krachte – die genaueren Umstände sind noch nicht bekannt. Fotos zeigen Fernandes beschädigten 113.000 Euro teuren Porsche, der auf der Fahrerseite stark beschädigt worden ist.

Glücklicherweise habe keiner der Beteiligten Verletzungen davongetragen, der portugiesische Nationalspieler soll noch am Montag an einer Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände Carrington teilnehmen.