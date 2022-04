Trauer bei Ronaldo: Liverpool-Fans planen Gänsehaut-Aktion

Cristiano Ronaldo hatte das Ableben seinen neugeborenen Kindes bekanntgegeben. Im heutigen Top-Spiel gegen Liverpool wird er nicht am Feld stehen, die heimischen Fans von Liverpool planen aber eine Gänsehaut-Aktion für den Superstar.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nach dem Tod seines neugeborenen Sohns auf das Premier-League-Topspiel in Liverpool am Dienstagabend verzichten. "Die Familie ist wichtiger als alles andere", hieß es in einer Aussendung von Manchester United. "Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser extrem schwierigen Zeit." Der Club hob zudem noch einmal den Wunsch des 37-Jährigen und seiner Familie nach Privatsphäre hervor.

Gänsehaut-Aktion in der 7. Minute

Als Zeichen der Solidarität planen die Liverpool-Fans eine ganz besondere Aktion im Stadion im Top-Hit gegen Manchester United (21 Uhr). Wie „The Mirror“ berichtet, wollen sie in der siebten Minute des Spiels für 60 Sekunden klatschen, um ihre Unterstützung für Ronaldo und Georgina kundzutun. Zur Erinnerung: Die Zahl Sieben gehört zum Markenzeichen "CR7" des Portugiesen, da er in seiner Karriere stets diese Rückennummer trug. Angesichts der historischen Rivalität zwischen Liverpool und Manchester United wäre das ein starkes Zeichen der Reds-Anhängerschaft. "Das Leben ist viel wichtiger als eine Fußball-Rivalität", heißt es auf Twitter von einem User.

Der Portugiese und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez gaben am Montagabend den Tod ihres neugeborenen Sohnes bekannt. „In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Sohnes bekannt. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben. Wir möchten den Ärzten und Pflegekräften für die Betreuung und Unterstützung danken. Wir sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit. Unser Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich für immer lieben", schrieben die beiden auf Instagram.

Liga und Stars zeigen ihr Mitgefühl

Im Anschluss hatten viele Fußball-Prominente ihre Anteilnahme ausgesprochen. Dazu gehörten unter anderem Ronaldos ManUnited-Mitspieler Diogo Dalot und Alex Telles, aber auch ehemalige Mannschaftskameraden wie Alvaro Morata, James Rodriguez oder Miralem Pjanic. Neben den Spielern kommentierten auch viele Klubs, darunter auch Stadtrivale Manchester City. Der Verein schrieb: „Jeder bei Manchester City spricht dir und Georgina sein tiefstes Beileid aus.“ Die Premier League schrieb: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl von jedem in der Premier League sind bei dir und deiner Familie, Cristiano.“