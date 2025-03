Trotz Rückstand: City schlägt Liverpool-Schreck Plymouth

Plymouth bereitete, nachdem man zuvor bereits sensationell Premier-League-Tabellenführer Liverpool ausgeschaltet hatte, auch dem zweiten Spitzenteam ernsthafte Probleme.

Maksym Talowjerow, den Muslic erst Ende Jänner vom LASK auf die Insel geholt hatte, brachte den Außenseiter in Manchester mit einem Kopfball in Führung (38.). Youngster Nico O'Reilly glich kurz vor der Pause aus (45.+1). Erst in der 76. Minute war es erneut der 19-Jährige, der City per Kopf auf die Siegerstraße brachte. Für die Entscheidung sorgte Routinier Kevin De Bruyne in der Nachspielzeit (91.).

Stürmerstar Erling Haaland wurde bei City erst nach einer Stunde eingewechselt. "Großes Lob an Plymouth dafür, dass sie uns den Job so schwer gemacht haben", lobte Trainer Pep Guardiola das Muslic-Team. "Sie waren unglaublich organisiert, aber wir haben ein gutes, ein wirklich gutes Spiel gemacht." Der FA-Cup ist Citys letzte verbliebene realistische Titelchance in dieser Saison. Für Plymouth geht es am Dienstag im Kampf um den Klassenerhalt in der Championship mit einem enorm wichtigen Gastspiel bei Hull City weiter.