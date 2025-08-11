Wegen Ralf Rangnick: ÖFB-Stürmer (28) vor Wechsel nach Italien

Bild berichtet: Mit 28 Jahren zieht es den Wiener in die Serie A.

Eigentlich wollte der Teamstürmer (19 Spiele/4 Tore) nach drei Kreuzbandrissen wieder voll in der englischen Premier League angreifen, doch nun soll der 2 Meter-Riese in die Serie A bei Aufsteiger Cremonese landen.

In allen Tests gespielt

„Mir geht’s sehr gut. Privat bin ich glücklich, mein Sohn wird größer, sportlich läuft es besser als in den vergangenen Jahren“, erklärt Sasa Kalajdzic zuletzt im Eurosport-Interview. Seit Februar 2024 arbeitet er am Comeback, kein Training verpasst, in allen Tests gespielt. „Ich fühle mich stabil und bereit für den Profifußball.“

"Mental war es hart"

Seinen dritten Kreuzbandriss erlebte er mit brutaler Klarheit: „Ich habe nur ‘Nein!’ gerufen. Ich wusste zu 99 Prozent, dass es wieder das Kreuzband ist.“ Trotz der Horror-Bilanz habe er nie ans Karriereende gedacht: „Mental war es hart, vor allem in der Mittelphase der Reha, wenn gefühlt nichts vorangeht. Aber meine Frau hätte es nie zugelassen, dass ich aufgebe.“

Comeback in Stuttgart?

Sein Plan ist einfach: „Ich will noch viele Tore schießen, Spaß haben und wieder fürs Nationalteam spielen.“ Ein ganz klares Zeichen Richtung ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, mit dem Kalajdzic zur WM 2026 fahren will. Sein größtes Ziel? „Gesund bleiben, den Fußball wieder genießen – und dass meine Familie glücklich ist.“ Das können die Kalajdzic wohl bald in Italien. Denn laut Bild steht der zu Aufsteiger US Cremonese unmittelbar bevor.