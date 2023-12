× Fan stirbt auf der Tribüne: Fußballspiel abgebrochen

Große Betroffenheit in Spanien: Ein Fan erlitt während der Partie auf der Tribüne einen Herzstillstand und verstarb noch im Stadion.

Das Spiel der spanischen Fußball-Meisterschaft zwischen Granada und Athletic Bilbao ist am Sonntag wegen des Todes eines Zuschauers abgebrochen worden.

Der Fan hatte einen Herzstillstand erlitten, laut spanischen Medien handelte es sich um einen etwa 70 jährigen Mann. Zwar waren sofort Rettungssanitäter zur Stelle, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Die Partie war in der 17. Minute beim Stand von 1:0 für Bilbao unterbrochen und nach einer Stunde abgebrochen worden.

Desde la Entidad queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados, así como a toda la familia granadinista.



El partido entre el Granada CF y el Athletic Club, suspendido tras el fallecimiento de un abonado de nuestro Club. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 10, 2023

Der FC Granada bestätigte die Tragödie via X (vormals Twitter). "Die gesamte Granada-Familie möchte der Familie und den Freunden (des Verstorbenen, d. Red.) ihr aufrichtiges Beileid aussprechen", hieß es in dem Posting. Auch die spanische LaLiga kondolierte in dem sozialen Netzwerk.

Declaración institucional de Alfredo García Amado. pic.twitter.com/GYLOjjCJch — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 10, 2023

Der Verstorbene sei laut Manager Alfredo Garcia Dauerkarteninhaber von Granada gewesen. Wann die abgebrochene Partie nachgeholt bzw. fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.