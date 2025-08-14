Feuer am Dach: Dragovic liefert sich Schreiduell mit Austria-Fans

Bei der Wiener Austria ist Feuer am Dach! Nach dem Aus im ÖFB-Cup endete auch die Europacup-Reise der Veilchen sehr früh.

Die Austria verabschiedete sich gegen Banik Ostrava aus dem internationalen Geschehen, die Hoffnung auf Europacup-Millionen ist dahin.

Die Fans der Austria stellten die Spieler nach Abpfiff zur Rede - der aktuell verletzte Austria-Kapitän Aleks Dragovic lieferte sich ein Schreiduell mit den Fans.

Sportlich liegt die Austria weit hinter den Erwartungen, muss schön langsam den Turnaround schaffen.