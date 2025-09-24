FIFA-Hammer: Infantino will WM mit 64 Teams

Schon 2030 sollen 64 Teams an der WM teilnehmen.

Südamerikas Fußball-Verband Conmebol erhöht seine Bemühungen um eine Aufstockung der Männer-WM 2030 auf 64 Mannschaften. Diesen Wunsch hinterlegte Conmebol-Präsident Alejandro Dominguez bei einem persönlichen Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino in New York. Sollte er erfolgreich sein, würde das Turnier erstmals 128 Spiele umfassen. Das WM-Teilnehmerfeld war erst für die Endrunde im kommenden Jahr von 32 auf 48 Teams erhöht worden.

"Wir glauben an eine historische WM 2030", schrieb Dominguez zum gemeinsamen Foto mit Infantino und südamerikanischen Spitzenfunktionären auf Instagram. Auch die Staatspräsidenten von Paraguay und Uruguay waren anwesend.

Infantino dafür

Die Zeitung "La Nacion" berichtete in Bezug auf Personen aus dem Umfeld des argentinischen Verbandschefs Claudio Tapia, Infantino sei der Initiator des Treffens gewesen und unterstütze die Pläne. Das Turnier in knapp fünf Jahren wird in Argentinien, Paraguay, Uruguay, Spanien, Portugal und Marokko stattfinden. Vor allem aus Europa hatte es zuletzt Kritik an den Aufstockungsplänen gegeben.