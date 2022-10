Knalleffekt in Paris: Mbappé will Star-Ensemble verlassen

Es ist ein zerrüttetes Verhältnis zwischen dem französischen Superstar Kylian Mbappé und seinem Klub Paris St. Germain. Wie die "Marca" berichtet, steht der 23-Jährige vor einem Abgang des französischen Hauptstadtklubs. Mbappé wollte den Klub bereits im Juli verlassen. Letztendlich ließ er sich durch mehr Authorität im Verein überreden zu bleiben.

Kylian Mbappé has asked to leave PSG in January as his relationship with the club has broken, reports @MarioCortegana



The rumors are back ???? pic.twitter.com/adorXVzpZW