Marseille beendete 44-jährige Durststrecke in Bordeaux

Olympique Marseille hat in der französischen League-1-Meisterschaft am Freitagabend bei der von Covid-Ausfällen geplagten Mannschaft von Girondins Bordeaux einen 1:0-Sieg gefeiert. Es war für Marseille der erste Auswärtssieg in der Wein-Metropole seit 44 Jahren. Den Siegtreffer erzielte der Türke Cengiz Ünder (37.). Olympique kletterte in der Tabelle auf Rang zwei, zehn Punkte hinter Paris Saint-Germain. Bei Girondins fehlten 17 Spieler wegen eines Corona-Ausbruchs im Verein.