Hammer-Gerücht um Pep Guardiola

Pep Guardiola soll diesen europäischen Top-Club übernehmen.

Pep Guardiola hat es geschafft! Mit Manchester City holte der Spanier nach einem dramatischen Saisonfinale den vierten englischen Fußball-Meistertitel in den vergangenen fünf Jahren.

"Wir sind Legenden", meinte Guardiola. "Diese Liga gewinnt man nur viermal in fünf Jahren, wenn die Burschen so speziell sind. Wir werden in Erinnerung bleiben." Die Größenordnung des Triumphes habe mit jener des Gegners zu tun. "Ich habe noch nie in meinem Leben ein Team wie Liverpool gesehen - sie haben uns jede Woche besser und besser gemacht."

PSG angelt nach Guardiola

Guardiolas Zeit auf der Insel könnte aber schon bald ablaufen. Der Vertrag des 51-Jährigen läuft nächsten Sommer aus, dann könnte es den Katalanen zu einem neuen Top-Club ziehen.

Wie die L'Equipe berichtet, träumt nämlich Paris Saint-Germain vom spanischen Startrainer. Dem Bericht zufolge soll Mauricio Pochettino doch noch eine Saison im Amt bleiben, und dann Platz für Guardiola machen. Der Katalane soll dann ein neues Dream Team zusammenstellen und Paris endlich zum ersten Champions-League-Titel führen.