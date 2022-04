Lionel Messi wird seinen ersten Meistertitel mit Paris Saint-Germain womöglich nur außerhalb des Platzes erleben.

Der Argentinier fehlt PSG am Mittwoch in Angers (14.), wie sein Club am Dienstag mitteilte. Der 34-Jährige leidet unter einer Entzündung der linken Achillessehne. Der neunfache Meister PSG geht mit 15 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Olympique Marseille, der zuhause den Zehnten Nantes empfängt, in die 33. Runde. Danach sind noch fünf Runden ausständig.