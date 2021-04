Der AC Milan hat zum Auftakt der 29. Runde der Serie A einen Rückschlag im Titelkampf einstecken müssen.

Die in der italienischen Fußball-Liga zweitplatzierten Rossoneri kamen zuhause gegen Mittelständler Sampdoria Genua nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Dadurch kann Spitzenreiter Inter Mailand im abschließenden Abendspiel der komplett am Karsamstag zu spielenden Runde seinen Vorsprung auf Milan auf acht Punkte ausbauen. Inter hat außerdem noch ein Match weniger ausgetragen.



Sampdoria ging durch Fabio Quagliarella (57.) in Führung, der einen Milan-Fehler im Spielaufbau bestrafte. Auch mit einem Mann mehr, Adrien Silva sah kurz nach dem Tor die gelb-rote Karte, schafften die Mailänder um Altstar Zlatan Ibrahimovic nur noch den späten Ausgleich durch Jens Petter Hauge (87.). Der Norweger traf mit einem Schlenzer aus der Strafraumecke. In der Nachspielzeit hatte Milan bei einem Stangenschuss Pech.