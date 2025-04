Fußballer (21) stirbt nach Kollision mit Goalie

Große Trauer um ein junges Fußball-Talent.

Ein Todesdrama erschüttert den internationalen Fußball. Der Peruaner Helar Gonzales Altamirano stieß bei einem Spiel seines Vereins Real Titan NC unglücklich mit dem gegnerischen Tormann zusammen und wurde ohnmächtig. Der 21-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.

Helars Vater verfolgte die dramatischen Szenen auf der Tribüne. „Ich möchte mich bei allen für ihre Unterstützung in diesem furchtbaren Schmerz bedanken, den wir gerade erleben“, so der trauernde Vater zu einem lokalen TV-Sender. „Helar wollte schon von klein auf ein großer Fußballer werden und sprach immer davon, im Sport so weit wie möglich zu kommen. Ich weiß, dass sein Team ihm all ihre zukünftigen Erfolge widmen wird.“

Helars Klub drückte seiner Familie ihr Beileid aus. „Viel Kraft der Familie in dieser schweren Zeit. Sie sind nicht allein, denn Titan ist bei ihnen und die Fußballfamilie steht ihnen bei.“