Hammer-Gerücht: Mourinho will ÖFB-Star Sabitzer
Hammer-Gerücht: Mourinho will ÖFB-Star Sabitzer

09.08.25, 07:57
Neue Transfergerüchte um ÖFB-Star Marcel Sabitzer! Dortmund braucht Geld, will den Steirer verkaufen. Trainer-Legende José Mournho soll seine Fühler ausgestreckt haben-

Der türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul soll ein Auge auf den Routinier geworfen haben. Der Verein wird seit dieser Saison von Star-Trainer Jose Mourinho betreut, der bekannt für gezielte Verstärkungen und klare Vorstellungen im Spielaufbau ist.

Dabei schien die Sache zuletzt eigentlich klar: Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac soll erst kürzlich ein Veto gegen einen Verkauf des ÖFB-Teamspielers eingelegt haben. Dennoch reißen die Spekulationen nicht ab. Grund dafür ist offenbar die finanzielle Lage des BVB, der für geplante Neuverpflichtungen frisches Kapital benötigt.

Angebot wird vorbereitet

Wie die türkische Sportzeitung „Fanatik“ berichtet, prüfen die Verantwortlichen von Fenerbahce derzeit gemeinsam mit Mourinho, ob man ein offizielles Angebot für Sabitzer abgeben wird. „Mou“ soll mit dem Aufbauspiel seiner Mannschaft nicht zufrieden sein und den ÖFB-Star deshalb als mögliche Verstärkung ins Auge gefasst haben.

Ein Wechsel nach Istanbul wäre für Sabitzer ein weiterer Schritt in einer ohnehin bewegten Karriere. Der offensive Mittelfeldspieler hat in den vergangenen Jahren bei mehreren europäischen Topadressen gespielt und könnte mit seiner Erfahrung sowie seinem Spielverständnis genau die Eigenschaften mitbringen, die Mourinho im aktuellen Kader vermisst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

