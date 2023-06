Hammer-Gerücht: Sabitzer bei 'Barca' im Gespräch

Die Leihzeit von Marcel Sabitzer (29) bei Manchester United endet am Freitag. Der österreichische Mittelfeldspieler kehrt offiziell in den Kader des FC Bayern zurück.Doch nun munkelt man über ein Engagment beim FC Barcelona.

Sabitzer hat die Möglichkeit, den Verein bei einem angemessenen Angebot zu verlassen. Die Bayern hoffen auf eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro. Der Vertrag des Österreichers in München läuft noch bis 2025. Laut der katalanischen Zeitung "Sport" ist der 29-Jährige jetzt beim FC Barcelona im Gespräch.

Barcelona überlegt noch

Barça sucht einen Ersatz für Klub-Ikone Sergio Busquets (34), der den Verein in Richtung Inter Miami verlassen wird. Es wird behauptet, dass Sabitzer Barcelona angeboten wurde und die Verantwortlichen sich mit diesem Angebot beschäftigen.

Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro von RB Leipzig, konnte sich jedoch beim Rekordmeister nie richtig durchsetzen. In der Rückrunde der letzten Saison wurde er an Manchester ausgeliehen. Für die "Red Devils" bestritt er elf Premier-League-Spiele und kam dreimal in der Europa League zum Einsatz. Mit United gewann er den EFL-Cup. Eine Meniskusverletzung setzte ihn mehrere Wochen außer Gefecht, wodurch er unter anderem das Finale im FA-Cup gegen Manchester City verpasste.