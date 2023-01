Hammer-Gerücht um Jogi Löw

Der deutsche Weltmeister-Trainer könnte diese Top-Nationalmannschaft übernehmen.

Bereits seit Juli 2021 ist Jogi Löw ohne Job. Der ehemalige deutsche Bundestrainer legt derzeit eine Auszeit ein, will von einem Karriereende aber noch nichts wissen. „Ich habe schon die Intention, wieder eine Aufgabe im Fußball zu übernehmen. Dazu ist der Spaß an diesem Sport zu groß“, so der ehemalige FC Tirol- und Austria-Trainer zum Kicker.

Belgien sucht neuen Trainer

Medienberichten zufolge könnte der Weltmeister-Trainer von 2014 aber schon demnächst auf die Bank zurückkehren. Wie die Zeitung Het Nieuwsblad berichtet, ist Löw neben Mauricio Pochettino Top-Kandidat für den Posten des belgischen Nationaltrainers. Als weitere Anwerter werden auch André Villas-Boas und Rafa Benitez genannt.

Die „Roten Teufel“ suchen nach dem WM-Aus einen Nachfolger für Roberto Martínez, der mittlerweile Nationaltrainer Portugals ist. In der im März beginnenden EM-Quali trifft Belgien dabei unter anderem auch auf Österreich. Allerdings scheint es sich beim Bericht um eine Ente zu handeln. „Da ist nichts dran“, wird Löws Berater Harun Arsland in der SPORT BILD zitiert.