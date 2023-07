Ein vermeintlich unspektakuläres Foto lässt viele Bayern-Fans ausflippen.

Der Transfer-Poker um Harry Kane geht in die heiße Phase. Wie berichtet, will der FC Bayern München den Kapitän der englischen Nationalmannschaft unbedingt verpflichten. Der deutsche Serienmeister hat bisher 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Star-Stürmer geboten, Tottenham Hotspur soll jedoch mindestens 100 Millionen Euro fordern.

Der FC Bayern ist dennoch optimistisch, Kane wirklich verpflichten zu können – ein neues Foto macht nun auch vielen Fans Hoffnung. Tottenham veröffentlichte am Dienstag vor dem Testspiel gegen West Ham in Australien ein auf den ersten Blick unspektakuläres Foto aus der Kabine.

The view from the dressing room ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2023

Darauf sieht man die Spinde der Tottenham-Stars in der Umkleide. In der Mitte hängt das Trikot von Harry Kane mit der Nummer 10, links davon das von Neuzugang James Maddison. Der englische Teamspieler, der für 46 Millionen Euro von Leicester kam, trägt im Test die Rückennummer 71. Das ist wohl kaum die Nummer, die der neue Star dann auch in der Meisterschaft trägt.

Viele Fans vermuten vielmehr, dass Maddison als klassischer Zehner die Rückennummer von Kane erhält und man auch bei Tottenham davon ausgeht, dass der Superstar nach München wechselt.