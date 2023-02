Hasenhüttl soll als Retter in der Not fungieren

Der aktuell vereinslose Ralph Hasenhüttl ist bei einem englischen und deutschen Club als Trainer im Gespräch. Beide Teams stecken in akuter Abstiegsnot und haben sich erst kürzlich von ihren Trainern getrennt.

Da wäre zum einen in der Premier League Leeds United. Die "Whites", aktuell Tabellen-17. in der höchsten englischen Spielklasse, entließen am Montagnachmittag Ex-Salzburg Coach Jesse Marsch. Favorit ist allerdings der Spanier und West Bromwich-Coach Carlos Corberán. Der Spanier war bereits unter Marcelo Bielsa als U23-Coach bei Leeds United beschäftigt und kennt daher den Verein gut.

Auch in Deutschland hat Hasenhüttl Begehrlichkeiten geweckt. Am Sonntag hat die TSG Hoffenheim die Trennung von André Breitenreiter bekanntgegeben. Laut "Sky"-Infos gilt Hasenhüttl hier als Top-Kandidat für die Nachfolge Breitenreiters. Für den 55-jährigen Steirer wäre es eine Rückkehr nach Deutschland. Vorherige Stationen waren RB Leipzig (2016-2018), FC Ingolstadt (2013-2016), VfR Aalen (2011-2013) und die SpVgg Unterhaching (2007-2010).

Excl. News #Hasenhüttl: He is a top candidate at @tsghoffenheim! To replace Breitenreiter, who was sacked today. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/Ih3Bb22Oqn — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 6, 2023

Auch Hoffenheim befindet sich in ernsthafter Abstiegsgefahr. Nach 19 Spieltagen trennen die Baden-Würtemmberger nur drei Punkte von einem Relegationsplatz. Seit neun Ligaspielen ist Hoffenheim sieglos. Leeds wartet seit Anfang November auf einen Sieg.