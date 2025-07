Hummels heizt auf Insta Spekulationen um Müller neu an

Ist es nur ein Schnappschuss unter Freunden – oder ein versteckter Hinweis auf die Zukunft von Thomas Müller?

Ein Instagram-Post von Ex-BVB-Star Mats Hummels (36) sorgt jedenfalls für ordentlich Gesprächsstoff unter Fußballfans. Auf dem Bild posiert der Innenverteidiger mit Bayern-Legende Thomas Müller (35) vor einem Restaurant in der Münchner Innenstadt. Beide zeigen das Peace-Zeichen, Hummels hat die Hand lässig über Müllers Schulter gelegt.

Doch besonders bemerkenswert: Die Bildunterschrift. Hummels schreibt auf Spanisch: „Se queda“ – zu Deutsch: „Er bleibt“.

Ein Déjà-vu für viele Fußballfans. 2017 hatte Barça-Verteidiger Gerard Piqué (38) mit exakt denselben Worten den Abgang von Neymar kommentieren wollen – doch nur neun Tage später wechselte der Brasilianer bekanntlich für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu PSG.

Wohin geht die Reise?

Kommt jetzt also Müllers Abschied? Nach 25 Jahren beim FC Bayern, 756 Pflichtspielen (Rekord!), 33 Titeln und dem emotionalen Abschied nach der Klub-WM, scheint vieles möglich. Sein Vertrag läuft Ende Juli aus – aktuell ist der Ur-Bayer vereinslos.

Schon länger wird über einen Wechsel in die Major League Soccer spekuliert. Nach BILD-Informationen führt Müllers Seite seit Wochen Gespräche mit dem Los Angeles FC. Vor allem beim Gehalt musste verhandelt werden, auch Ausrüster Adidas soll an der Finanzierung des Deals beteiligt sein.

Müller selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend über seine Zukunft. Nach dem Aus gegen PSG im Viertelfinale der Klub-WM sagte er: „Ich werde sehen, was die nächsten Tage in meinem Kopf so vorgeht.“ Auch ein Karriereende sei denkbar gewesen.