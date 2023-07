Arnautovic bleibt Bologna treu

ÖFB-Star Marko Arnautovic ist fest entschlossen, bei seinem Serie A-Club FC Bologna zu bleiben.

"In Bologna geht es mir gut, ich bin hier glücklich. Ich habe keine Absicht von hier wegzugehen", sagte der 34-jährige Fußball-Teamstürmer im Gespräch mit der Sporttageszeitung "Corriere dello Sport". Sein Vertrag beim norditalienischen Verein läuft noch bis Ende Juni 2025.

Die Probleme am rechten Fuß habe Arnautovic überwunden. "Gesundheitlich geht es mir sehr gut. Ich war in Serbien und habe mich dort einer Physiotherapie unterzogen", sagte der Stürmer. Divergenzen mit seinem Trainer Thiago Motta sind überwunden. "Wir sprechen viel über technische Aspekte des Fußballs. Aus meiner Sicht ist unsere Beziehung perfekt", erklärte Arnautovic, der derzeit mit seiner Mannschaft an einem Trainingslager im Südtiroler Vals teilnimmt.

Tod von Sinisa Mihajlovic

Für FC Bologna sieht Arnautovic in der neuen Saison viel Wachstumspotenzial. "Wir sind eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern. Die jungen Kollegen wachsen. Wir spielen für den Sieg. Ich weiß nicht, ob ich in der neuen Saison 15 oder 20 Tore schaffen werde. Ich tue mein Bestes, weil ich die Mannschaft unterstützen will", so Arnautovic.

Noch immer eine Belastung für ihn sei der Tod von Bolognas Ex-Trainer Sinisa Mihajlovic im vergangenen Dezember. "Es ist nicht einfach für mich, über ihn zu sprechen. Wenn ich an außerordentliche Menschen denke, denke ich an meinen Vater, an meinen Bruder und an Sinisa", so Arnautovic.