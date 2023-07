Wüsten-Hammer: Wird Arnautovic jetzt zum Scheich?

Marko Arnautovic (34) liefert wieder mal die Schlagzeile des Sommers.

Im beschaulichen Südtiroler-Ort Vals (ca. 1.000 Einwohner) absolviert der FC Bologna aktuell die Vorbereitung auf die neue Serie-A-Saison. Doch ob Marko Arnautovic beim Auftakt am 21. August gegen den AC Milan noch im Bologna-Dress zu sehen sein wird, steht in den Sternen. Grund: Arnie soll ein Angebot aus Saudi Arabien auf dem Tisch liegen haben.

Das berichtet ein Sport-Portal aus dem arabischen Raum. Nähere Details sind aktuell noch nicht bekannt. Allerdings: Arnautovic-Klub Bologna hat am Saisonende verlautbaren lassen, dass man sich Angebote für den Top-Verdiener (3 Millionen Euro pro Jahr) anhören wird.

Grund: Das Verhältnis zwischen Arnie und Trainer Thiago Motta soll angespannt sein. Immer wieder wird seither über einen Transfer spekuliert. Allerdings galt bislang eine weitere Station innerhalb Italiens (z.B. AC Milan) als wahrscheinlichste Option. Doch Gerüchte zu Transfers oder angeblichen Verletzungen kommentiert Arnautovic zuletzt wütend auf Instagram so: „Hört auf, Fakenews über mich zu verbreiten! Ich habe keine Verletzung! Meinem Fuß geht es gut! Ich bin fit und bereite mich auf die neue Saison vor.“

Ex-West-Ham-Coach Bilic in der Saudi Liga

Und wie fit Arnautovic ist, beweisen die aktuellen Trainingsfotos (siehe rechts). Das haben offensichtlich auch die Scouts aus Saudi Arabien notiert. Fakt ist: Arnautovic der im April 34 Jahre alt geworden ist, passt perfekt in das Beuteschema der Scheichs. Zur Erinnerung: In Saudi Arabien stehen bereits Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema (Ittihad) oder Roberto Firmino (Al Ahli) unter Vertrag. Zuletzt machte die Saudi Pro League auch mit Trainer-Verpflichtungen für Schlagzeilen. So wechselten Steven Gerrard (Al-Ettifaq) und Jorge Jesus (Al-Hilal) für Schlagzeilen.

Vor allem bei den international erfahrenen Trainern stehen Spieler wie Marko Arnautovic hoch im Kurs. Gut möglich, dass Ex-West-Ham-Coach Slaven Bilic der das Trainer-Zepter bei Al-Fateh schwingt unseren Arnie in die Wüste locken will.