Fake-News! Arnautovic meldet sich nach Bericht

ÖFB-Star Marko Arnautovic hat sich mit einem klaren Statement auf Instagram bei seinen Fans gemeldet, nachdem in Italien Berichte aufgetaucht sind, dass er sich medizinischen Kontrollen wegen seiner Fußverletzung unterzieht.

"Stop spreading fake news about me!" beginnt der 34-jährige Bologna-Stürmer direkt mit einem klaren Statement die Botschaft in seiner Instagram-Story. Zuvor berichtete die "Gazzetta dello Sport", dass der ÖFB-Rekordspieler sich nach anhaltenden Problemen mit dem rechten Fuß medizinischen Kontrollen unterziehen soll. "Mein Fuß ist ok, ich bereite mich bereits auf die kommende Saison vor", führt der Wiener weiter aus. Vom 13. bis zum 22. Juli kommt "Arnie" mit Bologna zum Trainingslager nach Vals in Südtirol.

In dem Bericht stand auch, dass Arnautovic seinen Vertrag bei Bologna erüllen wird und die Differenzen mit Coach Thiago Motta aus dem Weg geräumt wurden. Zuletzt brodelte die Gerüchteküche: Sowohl der AC Milan soll Interesse haben den Österreicher als Ibrahimovic-Ersatz zu verpflichten, auch Roma-Coach Jose Mourinho dürfte an einer Verpflichtung seines ehemaligen Schützlings nicht abgeneigt sein (oe24 berichtete).

Wieviel man dem Bericht nun glauben kann, ist nun mehr als fraglich. Offenbar dürfte ein Wechsel im Sommer zumindest für Arnautovic ebenfalls noch nicht vom Tisch sein.

Die neue Saison in der Serie A startet übrigens Mitte August (20.) – und für Bologna wird es ein echter Hammer-Auftakt. Im ersten Spiel kommt der AC Milan zum Klub von Arnautovic, in der zweiten Runde ist Bologna auswärts bei Juventus Turin im Einsatz. „Es wird wichtig sein, von Anfang an bereit zu sein“, sagt Motta mit Blick auf den Spielplan.