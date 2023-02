Fußball-Nationalstürmer Marko Arnautovic ist nach rund einmonatiger Verletzungspause wegen einer Fußverstauchung ins Teamtraining von Bologna zurückgekehrt.

Der 33-jährige Wiener absolvierte am Freitag eine erste Einheit mit seiner Mannschaft. Ob er bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Monza sein Comeback in der Serie A geben kann, ist aber unsicher.