Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
De Bruyne nach Elfmeter-Verletzung am Oberschenkel operiert
© getty

Napoli-Star

De Bruyne nach Elfmeter-Verletzung am Oberschenkel operiert

29.10.25, 13:57 | Aktualisiert: 29.10.25, 19:18
Teilen

Napoli-Star Kevin De Bruyne wurde erfolgreich am Oberschenkel operiert. Der Belgier verletzte sich bei der Ausführung eines Elfmeters gegen Inter Mailand. Wie lange der Spielmacher ausfällt, ist noch unklar.

Kevin De Bruyne hat sich am Mittwoch einer Operation am rechten Oberschenkel unterzogen. Der Napoli-Star verletzte sich beim Elfmeter-Treffer gegen Inter Mailand. Die Operation in Antwerpen verlief nach Club-Angaben "ein vollkommener Erfolg".

Verletzung im Spitzenspiel

De Bruyne
© getty

Der 34-jährige Belgier hatte Napoli im Topspiel gegen Inter in Führung geschossen. In der 33. Minute traf De Bruyne per Elfmeter, griff sich danach aber sofort an den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trotzdem gewann Napoli das Spiel mit 3:1.

Ausfalldauer ungewiss

Wie lange der Spielmacher fehlen wird, ist noch nicht bekannt. De Bruynes Verletzung ist ein herber Rückschlag für den Serie-A-Führenden. Napoli führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf AC Mailand.

Erfolgreiche Operation

Der Club bestätigte den erfolgreichen Operationsverlauf. Jetzt beginnt für De Bruyne der Rehabilitationsprozess. Wann er zurückkehren kann, bleibt vorerst ungewiss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden