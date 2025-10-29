De Bruyne nach Elfmeter-Verletzung am Oberschenkel operiert

Napoli-Star Kevin De Bruyne wurde erfolgreich am Oberschenkel operiert. Der Belgier verletzte sich bei der Ausführung eines Elfmeters gegen Inter Mailand. Wie lange der Spielmacher ausfällt, ist noch unklar.

Kevin De Bruyne hat sich am Mittwoch einer Operation am rechten Oberschenkel unterzogen. Der Napoli-Star verletzte sich beim Elfmeter-Treffer gegen Inter Mailand. Die Operation in Antwerpen verlief nach Club-Angaben "ein vollkommener Erfolg".

Verletzung im Spitzenspiel

© getty

Der 34-jährige Belgier hatte Napoli im Topspiel gegen Inter in Führung geschossen. In der 33. Minute traf De Bruyne per Elfmeter, griff sich danach aber sofort an den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trotzdem gewann Napoli das Spiel mit 3:1.

Ausfalldauer ungewiss

Wie lange der Spielmacher fehlen wird, ist noch nicht bekannt. De Bruynes Verletzung ist ein herber Rückschlag für den Serie-A-Führenden. Napoli führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf AC Mailand.

Erfolgreiche Operation

Der Club bestätigte den erfolgreichen Operationsverlauf. Jetzt beginnt für De Bruyne der Rehabilitationsprozess. Wann er zurückkehren kann, bleibt vorerst ungewiss.