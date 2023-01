Fan-Krieg in Italien sorgt für Verkehrs-Chaos

Wie die Polizei berichtete, brachen auf der Raststätte der Autobahn, die Nord- mit Süditalien verbindet, Handgreiflichkeiten zwischen rivalisierenden Fangruppen aus. Vermummte Tifosi bewarfen sich gegenseitig mit Rauchbomben und Knallkörpern. Ein verletzter Fan von Roma wurde mit leichten Messerstich-Wunden ins Krankenhaus von Arezzo eingeliefert. Terrorisierte Kunden der Autobahn-Raststätte versuchten sich vor den Rauchbomben in Sicherheit zu bringen, berichteten italienische Medien.

Mehrere Fans vor dem Spiel in Rom durch Schüsse verletzt, einer in Lebensgefahr.

