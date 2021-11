Serie-A-Nachzügler Genoa und Trainer Davide Ballardini gehen schon zum vierten Mal getrennte Wege.

Der 57-Jährige saß am Freitag beim 2:2 gegen Empoli zum letzten Mal auf der Betreuerbank, am Samstag gab der Club das Ende der Zusammenarbeit bekannt. Ballardini war im Laufe der vergangenen zehn Jahre vorher bereits drei Mal Trainer beim Genoa Cricket and Football Club, wie der älteste Fußballverein Italiens offiziell heißt, gewesen.