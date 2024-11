Hammer-Gerücht um Marko Arnautovic (35)

Wechselt der ÖFB-Star im Winter zu diesem Kult-Club?

Am heutigen Donnerstag trifft ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic in der Nations League auf Kasachstan. Vor dem Spiel in Almaty sorgt aber nicht nur die Wut-Rede von Teamchef Ralf Rangnick für Aufregung, sondern auch Wechsel-Gerüchte um den 35-Jährigen.



Wie „Calciomercato“ berichtet, angelt Galatasaray Istanbul nach Arnautovic. Der türkische Spitzenclub ist auf der Suche nach einem Ersatz für Top-Stürmer Mauro Icardi, der mit einem Kreuzbandriss die restliche Saison ausfällt.

Arnautovic steht bei Inter noch bis Juni 2025 unter Vertrag, ist in Mailand aber nur Ergänzungsspieler. In der aktuellen Saison stand der Österreicher erst 163 Minuten auf dem Platz und erzielte dabei ein einziges Tor. Gut möglich, dass die Italiener Arnautovic bei einem guten Angebot im Winter ziehen lassen.