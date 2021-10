Ibrahimovic schenkt sich goldenen Ferrari

Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic hat sich zu seinem 40. Geburtstag mit einer Nobelkarosse beschenkt.

Der Angreifer des italienischen Spitzenklubs AC Mailand präsentierte am Sonntag seinen goldenen Ferrari SF90 bei Instagram - und gratulierte sich dazu mit den Worten "Happy Birthday to Zlatan" stilecht selbst. Preis: rund 500.000 Euro!

Filmbiographie "Zlatan" zum Geburtstag

Seinen Ehrentag ließ Ibrahimovic mit seinen Mannschaftskollegen nach dem 3:2 bei Atalanta Bergamo mit einer Feier auf der Terrasse eines Mailänder Luxushotels ausklingen. Auf der Fassade des Hotels formten rote Lichter die Zahl 40, organisiert wurde die Fete von Ibrahimovics Ehefrau Helena.

Neben dem teuren Sportwagen beschenkte sich Ibrahimovic mit einem eigenen Film. Die Filmbiographie "Zlatan" feiert am 11. November ihre Premiere in den italienischen Kinos, nach der Erstausstrahlung soll sie auch international vermarktet werden. Der Trailer wurde an Ibrahimovics Geburtstag veröffentlicht.