Inter stolpert erneut – Arnautovic & Co. ohne Antwort gegen Roma

Inter Mailand hat im Titelrennen der Serie A einen weiteren Rückschlag erlitten. Nach der 0:1-Niederlage gegen die AS Roma könnte der Club am Abend die Tabellenführung an Napoli abgeben. Marco Arnautovic spielte durch, blieb aber ohne Torerfolg.

Eine Woche nach der Niederlage gegen Bologna unterlag Inter erneut mit 0:1. Matias Soule traf in der 22. Minute zum entscheidenden Treffer für Roma. Die Mailänder wirkten müde und fanden kaum Antworten im Angriff. Arnautovic ohne Durchschlagskraft Der österreichische Stürmer Marco Arnautovic stand zwar in der Startelf, konnte aber wie seine Teamkollegen keine entscheidende Offensivaktion beisteuern. Inter zeigte nicht die gewohnte Dominanz der vergangenen Wochen. Titelrennen bleibt spannend Mit 71 Punkten liegen Inter und Napoli vor dem Abendspiel der Neapolitaner gegen Torino gleichauf. Sollte Napoli gewinnen, übernimmt der Club die alleinige Tabellenführung. Die Roma verbesserten sich mit dem Sieg auf Platz fünf (60 Punkte). Mögliches Entscheidungsspiel Falls Inter und Napoli am Saisonende punktgleich sind, kommt es zu einem "Scudetto"-Entscheidungsspiel. Vier Runden sind noch zu spielen.