Italienischer Klub-Besitzer in Haft

Wegen betrügerischem Bankrott sitzt nun Klubbesitzer Massimo Ferrero in Haft.

Der italienische Fußball-Unternehmer Massimo Ferrero, ist am Montag im Zuge einer Untersuchung wegen betrügerischen Bankrotts festgenommen worden. Der 70-jährige Filmproduzent, der seit 2014 Eigentümer des Serie A-Fußballclubs Sampdoria Genua ist, wurde in einem Hotel in Mailand festgenommen und befindet sich in der Mailänder Strafanstalt San Vittore.



Weitere fünf Personen, darunter Ferreros Tochter, wurden unter Hausarrest gestellt. Laut italienischen Medienberichten sei es zu mehreren Hausdurchsuchungen gekommen. Ferreros Tochter wird beschuldigt, 740.000 Euro aus den Kassen einer Gesellschaft entzogen zu haben. Damit habe sie den Gläubigern einen großen Schaden zugefügt, hieß es in einem Schreiben der Staatsanwaltschaft der süditalienischen Stadt Paola, die die Ermittlungen führt. Nach seiner Festnahme trat Ferrero als Präsident von Sampdoria Genua zurück.